Adv online, crescono il desktop e la fruizione in app. Il trend di inizio 2024

A gennaio 2024 gli investimenti pubblicitari online registrano un calo del 2,4% su gennaio 2023, stando ai dati rilevati dalla società Reply nell’ambito dell’Osservatorio Fcp-Assointernet.

“Dopo aver chiuso positivamente lo scorso anno, il primo mese del 2024 registra un andamento lievemente negativo rispetto a un gennaio 2023 particolarmente positivo – dichiara il presidente di FCP-Assointernet Simone Branca -. Effettuando però un confronto sul pari periodo 2022, appare comunque evidente lo stato di salute del comparto digital nel nostro Paese grazie a una crescita complessiva pari all’8,9%. In particolare, viene premiata la progettualità offerta dagli editori premium FCP-Assointernet, mentre tra le differenti tipologie si conferma il comparto video grazie ai formati in stream. In questo inizio anno, che vede l’intera Industry impegnata nell’affrontare i nuovi trend che stanno ridisegnando alcune dinamiche alla base del nostro ecosistema, come Associazione abbiamo intensificato i nostri sforzi per offrire al mercato un osservatorio autorevole per il monitoraggio degli investimenti digital in Italia e un valido riferimento per brand, agenzie e associazioni per affrontare al meglio le evoluzioni normative e le sfide tecniche che ci aspettano nei prossimi mesi».

Le analisi in termini di device evidenziano una crescita significativa della voce “Desktop/Tablet” (+3,6%), a fronte di un decremento del comparto smartphone (-10,6%).

Sul fronte fruizione dei contenuti pubblicitari, l’inizio dell’anno si apre con una forte crescita della componente “App (+ 22,5%), a fronte di una riduzione della modalità “Browsing” (-4,9%).

In riferimento agli andamenti dei settori merceologici, il gennaio 2024 evidenzia i buoni riscontri di Alimentari, Elettrodomestici, Farmaceutici, Gestione Casa e Turismo/Viaggi.