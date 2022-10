Affaritaliani ispira Maurizio Crozza: la pace in Ucraina finisce sul Nove

Affaritaliani ispira Maurizio Crozza: la citazione di un articolo sulla pace in Ucraina

Lo showman genovese, Maurizio Crozza, conduttore di Fratelli di Crozza, la trasmissione in onda ogni venerdì sera sul canale Nove, sceglie ancora una volta Affaritaliani.it. Questa volta a essere citato è un articolo che racconta la guerra tra Russia e Ucraina dal punto di vista politico italiano, dal titolo: "Calenda: manifestazione per la pace in Ucraina del M5S per la resa, noi ne faremo una per supportarla".