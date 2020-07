Agcom contro Eco della stampa: rimuova articoli che violano copyright

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ordinato alla società di media monitoring Eco della Stampa di provvedere, entro due giorni dalla notifica del provvedimento, alla rimozione, dal proprio servizio di rassegne stampa, degli articoli recanti la clausola di riproduzione riservata di titolarità delle Società Class Editori S.p.A., Avvenire nuova editoriale italiana S.p.A, Il Tempo S.r.l., Italia Oggi Editori Erinne S.r.l., Editoriale Libero S.r.l., La Prealpina S.r.l., Corriere dello Sport S.r.l., e di interrompere per il futuro la riproduzione di tali articoli.

Come scrive Primaonline, la decisione dell’Autorità, spiega una nota Fieg, giunge all’esito della segnalazione effettuata dalla FIEG, su delega delle proprie associate: con le istanze n. DDA/2926 e DDA/2928 del 22 giugno 2020, la FIEG ha, infatti, attivato il “Regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” per segnalare l’utilizzo non autorizzato di articoli di giornale recanti la clausola di riserva di riproduzione effettuato da Eco della Stampa per realizzare servizi di rassegna stampa erogati a pagamento ai propri clienti.

A valle delle verifiche effettuate, l’Autorità ha ritenuto ravvisabile nella condotta della società di media monitoring una violazione dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico – previsti rispettivamente dagli artt. 13 e 16 della legge n. 633/1941 – spettanti in via esclusiva all’editore, in quanto titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica sugli articoli pubblicati.

In conseguenza di ciò, ha ordinato a Eco della Stampa di provvedere entro due giorni alla rimozione dal proprio servizio di rassegna stampa di tutti gli articoli di titolarità delle Società sopra citate recanti la clausola di riproduzione riservata, nonché di interromperne la sistematica riproduzione. Qualora Eco della Stampa non dovesse ottemperare all’ordine nel termine concesso, l’Autorità avvierà il procedimento sanzionatorio.