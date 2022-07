Agenzia Nova entra in Newsonline, il network pubblicitario di Italiaonline

Luca Paglicci, Head of Business Unit Newsonline (Italiaonline)

Agenzia Nova, società specializzata nell'informazione di servizio, nei servizi giornalistici, editoriali e di comunicazione, entra a far parte del network di Newsonline, la Business Unit all'interno di Italiaonline e concessionaria in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari per il più rilevante pool di siti nativi digitali della categoria news&information.

Lo annuncia in un comunicato Agenzia Nova, società edita da Agenzia Nova Srl e fondata nel 2001 da Fabio Squillante che ne detiene anche la direzione generale. Il direttore responsabile è Enrico Singer.