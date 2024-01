Al Bano fuori dal mondo: "Giulia Cecchettin? Non so chi sia". Berlinguer sconvolta

Al Bano a È sempre Cartabianca: "Giulia Cecchettin? Non conosco la storia"

"Su 365 giorni, sono fuori dall'Italia per 300 giorni. Il caso di Giulia Cecchettin? Mi è sfuggita questa cosa... Purtroppo non conosco questa storia. Lui ha ucciso lei?". Al Bano, ospite di E' sempre Carta bianca, risponde così alle domande di Bianca Berlinguer sul tema dell'omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa in Veneto dall'ex fidanzato Filippo Turetta.

"Lui ha ucciso lei? La famiglia di questo soggetto non ha mai capito le debolezze di questa persona?", chiede il cantante. Al Bano ribadisce però di non essere aggiornato su tante problematiche del nostro Paese, e di mantenersi volontariamente ai margini dell’informazione per restare alla larga dalle notizie più dure da digerire.

"In televisione ogni giorno vediamo scene di violenza, tutto è violenza, morte e distruzione. È chiaro che può essere un seme che prima o poi esplode" ha spiegato il cantante, aggiungendo: "Nella mia fanciullezza ho vissuto la gioia di vedere dei bei film western, vivevamo di positività, tutto ciò che vedevamo era positivo e siamo diventati una società positiva. Adesso è tutto distruzione e succedono purtroppo dei danni quotidiani".