Alba Parietti, ecco com'era da giovane: combattiva, sensuale e... FOTO

Le FOTO di Alba Parietti di quando era giovane, scatti degli anni Ottanta e Novanta in cui la famosa showgirl appare di una bellezza sfolgorante

Alba Parietti torna in televisione con un nuovo programma. Dal 7 dicembre, infatti, condurrà su Rai2 Non sono una signora, il nuovo format dove alcuni vip si avventureranno nel mondo delle drag queen. Per il debutto, la conduttrice ha documentato sul suo account Instagram il cambio di look, avvenuto grazie a Federico Fashion Style nel suo salone romano: un taglio lungo fino al seno, con l'aggiunta di extension biondissime. Un look da diva del passato.

Ed è proprio nel passato che vogliamo riportarvi, con una gallery di fotografie che ritraggono la bellezza intramontabile di Alba Parietti. Gli scatti degli anni Ottanta e Novanta, quando era ancora una ragazza, di una bellezza raggiante.

Alba Parietti, all’anagrafe Alba Antonella Parietti, è nata a Torino il 2 luglio del 1961. Il suo debutto in tv è del 1980 su Videogruppo. È apparsa anche in alcuni film come Italian Boys e Sapore di mare del 1983. Nello stesso anno è in Rai con Galassia 2 di Gianni Boncompagni. Poi il successo in tv nel 1990 con Galagol su Telemontecarlo, con Massimo Caputi.