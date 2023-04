Alessandra De Stefano corrispondente della Rai da Parigi. E Giovanna Botteri se ne va in pensione

Rai, l'ex direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano nuova corrispondente da Parigi. Giovanna Botteri lascia l'incarico

Dallo sport a Parigi. Alessandra De Stefano è la nuova corrispondente della Rai dalla capitale francese. A rivelarlo è TvBlog.

L’ex direttrice di Rai Sport (dimessasi negli scorsi giorni), per volere dell’Amministratore delegato Carlo Fuortes, sarà operativa da Parigi già da lunedì 17 aprile. Incarico che condividerà insieme alle altre due corrispondenti di viale Mazzini presso la capitale francese, Nicoletta Manzione e Giovanna Botteri.

Ma non è tutto. Botteri, storica corrispondente della Rai, andrà in pensione e lascerà l’incarico dal prossimo anno per limiti d’età.