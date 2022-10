Alessandra Sarni è la nuova global communication director di Paul&Shark

Alessandra Sarni è stata nominata global communication director di Paul&Shark

Alessandra Sarni è la nuova global commnication director di Paul&Shark, come si legge dal comunicato stampa: "La nomina fa parte di un piano di implementazione del team dirigenziale voluto dall'amministratore unico Andrea Dini, con l'obiettivo di un importante progetto di sviluppo dell'area comunicazione".



In particolare il ruolo in azienda di Alessandra Sarni è quello di seguire la strategia di comunicazione worldwide in linea con le guidelines strategiche del brand e di tutte le iniziative volte a supportare la brand awareness di Paul&Shark, oltre alla definizione e all'implementazione delle attività di comunicazione e marketing, direzione e coordinamento delle attività pr e ufficio stampa, media strategy e buying a livello globale.



Il percorso professionale di Alessandra Sarni

Alessandra Sarni ha iniziato a muovere i primi passi della sua carriera da Giorgio Armani nel 2005, poi, è passata da Gianfranco Ferré ricoprendo il ruolo nell'area comunicazione occupandosi dello sviluppo di progetti trade.



Dal 2010 al 2017, Alessandra Sarni è entrata nell'azienda del marchio Moschino, dove ha occupato la posizione di pr manager. Dal 2017 al 2022, ha assunto l'incarico di communication director per il brand Coccinelle, guidando un forte percorso di riposizionamento per il brand.