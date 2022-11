Alessandro Michele lascia Gucci? La clamorosa indiscrezione dagli Usa

Alessandro Michele verso l'addio a Gucci

Secondo la stampa americana Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, starebbe per lasciare la guida del marchio. La notizia è stata diffusa ieri sera dal quotidiano Women's Wear Daily (Wwd), che spiega di averla appresa da fonti vicine al marchio.

Fa sapere Wwd che una fonte, che per ora non ha voluto rivelare la propria identità, ha raccontato che a Michele è stato chiesto "un forte cambiamento nel design", richiesta che non sarebbe stata accolta.

Sempre secondo Wwd un'altra fonte (sempre anonima) avrebbe detto che François-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato di Kering (cui fa capo il brand), starebbe valutando un cambio di passo proprio per Gucci.

Alessandro Michele è stato nominato direttore creativo di Gucci nel gennaio 2015 dal presidente e amministratore delegato, Marco Bizzarri, ed è grazie a lui che il marchio si è rinnovato con un'estetica completamente nuova.