Alessia Marcuzzi: "Ho lasciato Mediaset perché non mi riconoscevo più"

Dai retroscena della registrazione della prima puntata di Boomerissima è emerso un clima rovente tra Claudia Gerini, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Sabrina Salerno

Durante la conferenza stampa per il lancio del nuovo programma Boomerissima, in onda da stasera su Rai2 in prima serata, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha spiegato i motivi per cui ha scelto di lasciare Mediaset e approdare alla Rai.

"È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web. Era una cosa mia personale, maturata in pandemia, mi vedevo in video e non mi riconoscevo più. In questo periodo ho pensato di voler fare un programma che mi permettesse di non essere solo alla conduzione, ma di diventare una performer a tutto tondo. Negli ultimi anni lo avevo sperimentato più sui social che in tv, quindi Boomerissima è stata l’occasione perfetta. Non sono in esclusiva con la Rai però".

Qual è il suo lato boomer e quale quello millennial? Le è stato chiesto in conferenza stampa: "Il mio lato boomer è nel rapporto con la tecnologia, sono proprio negata, mentre sono millennial nell’apertura mentale delle generazioni di oggi, non ho tabù o pregiudizi, sono libera dalle paranoie proprio come loro".

Sul litigio tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi durante le registrazioni della prima puntata, la conduttrice ha detto: "Pensavamo potesse essere una gara più scanzonata, in realtà si sono accaniti sul serio. La gara è stata molto sentita rispetto allo show, quindi l’atmosfera era vivace, ci sono stati momenti anche molto accesi. La sana competizione che è venuta fuori è andata fuori controllo. Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini nemmeno hanno scherzato. L’importante è partecipare? No, abbiamo capito che per loro era vincere".

I litigi dei VIP durante le registrazioni della prima puntata di Boomerissima

Secondo TvBlog, Tommaso Zorzi avrebbe tirato in ballo l'uso di filtri utilizzati su TikTok che avrebbero fatto indispettire Claudia Gerini. Il confronto è stato molto acceso, ma probabilmente sarà tagliato del tutto o in parte in fase di montaggio, anche perché le resistenze tra i due sarebbero proseguite dietro le quinte.

La gara è stata così accesa che persino Elettra Lamborghini e Sabrina Salerno, presenti nella squadra dei millennial, abbiano avuto una reazione molto risentita per aver perso in alcune fasi del gioco.