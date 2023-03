Alessia Marcuzzi, ecco il posto più strano dove ha fatto l'amore. La rivelazione sconvolgente

Alessia Marcuzzi senza peli sulla lingua. La show girl e conduttrice romana ha sempre cercato di essere legata il più possibile con i propri follower, spesso rispondendo anche a domande sulla propria vita privata per togliere ogni curiosità. E, a volte, la Marcuzzi si concede anche a domande piuttosto intime...

Nel dicembre 2021, infatti, la conduttrice pubblicò una storia su Instagram contenente la domanda piuttosto intima e personale di un utente rivolta alla stessa Marcuzzi.





"Qual è il posto più strano dove hai fatto l'amore?", si chiede un fan. E la show girl, pur non rispondendo in modo esplicito alla domanda "piccante", fa capire tramite l'emoji di un aereo di avere avuto un rapporto durante un volo. Quel che ancora non sembra essere stato rivelato è proprio chi fosse l'uomo in compagnia della Marcuzzi in quell'occasione.