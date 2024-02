Alfa Romeo torna on air con la campagna "Tributo Italiano"

Alfa Romeo punta forte sulle emozioni nella sua campagna dedicata a Tributo Italiano, la prima serie speciale globale di gamma declinata nei modelli Giulia, Stelvio e Tonale che rende omaggio alle origini del marchio.

La comunicazione decolla con il primo primo porte aperte del brand dedicato ai modelli di tutta la gamma (17 e 18 febbraio 2024). “Alla base vi è la celebrazione del Made in Italy, quale espressione della bellezza, creatività e passione degli italiani in tutto ciò che fanno e che li porta a vivere intensamente ogni attività della propria vita, che si tratti di alta cucina, viaggi, sport, arte o costruire auto”, spiegano da casa Alfa Romeo

La campagna multi-soggetto mostra una ballerina alla ricerca della perfezione e dell’armonia estetica, uno chef che compone un piatto sofisticato con tutta la sua sapienza e passione, passando er uno scultore immerso nell’atto creativo con uno slancio unico.

La logica è quella della stessa “Emozione Pura” che sente chi si mette al volante di una Alfa Romeo, a maggior ragione se usa una modello della serie speciale Tributo Italiano. Firmata da Collective, la bespoke agency creata da Publicis Groupe per Stellantis, il video del regista Federico Mazzarisi, per la casa di produzione Akita Film, realizzato completamente in Italia, a Matera, e interpretato da autentici professionisti dei diversi ambiti toccati.

Le suggestive immagini sono accompagnate dal brano “Ti sento”, cantato da Loredana Fadda e arrangiato da Flavio Ibba-Carlo Palmas.