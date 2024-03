Amazon, Coca-Cola, Plenitude e Nike vincono gli 'Oscar delle marche'

Amazon, Coca-Cola, Plenitude e Nike in cime alle classifiche nella nona edizione di Best Brands 2024 (l'evento che misura la forza delle marche sul mercato italiano). A Milano, nel corso di una cerimonia organizzata presso gli studi Rai di via Mecenate (serata condotta da Serena Autieri), sono stati annunciati i vincitori dopo un lavoro lungo 5.000 interviste rivolte ai consumatori per 15.000 valutazioni complessive che, messe a confronto con i dati di mercato, danno il quadro dell’eccellenza delle marche a livello globale per i consumatori italiani. Best Brands venne lanciata ne 2004 da GfK e Serviceplan Group, in Italia è patrocinata da Upa, e sostenuta dai partner Rai Pubblicità, 24 Ore System, IGPDecaux, Adc Group e Community.

Best Brand 2024 i vincitori

Coca Cola per Best Product Brand, che premia le marche con i migliori prodotti,

Plenitude per Best Growth Brand, che valorizza le marche con la migliore crescita anno su anno,

Amazon per Best Service Brand, che premia le migliori marche nei servizi,

Nike per Best Momentum Brand, che riconosce le marche più capaci di anticipare le sfide del presente e del prossimo futuro.

Amazon per Best Generation Brand, in quanto marca più capace di connettersi con tutte le generazioni.

Best Brand 2024, l'Innovation Award

Riconoscimento speciale, l'Innovation Award 2024, a Circularity, piattaforma italiana di simbiosi industriale dedicata all'Economia Circolare, per aver dimostrato di aver apportato un contributo significativo all'innovazione nel marketing attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

"In dieci anni di Best Brands abbiamo premiato le visioni e le innovazioni, abbiamo promosso brand che disegnavano curve nella memoria. Abbiamo incoraggiato tendenze. Abbiamo premiato marche che segnavano il presente, marche che coglievano il momento e marche che ci dicevamo chi saremo. Marche, insomma, che hanno alimentato l’emozioni per dare un volto all’azienda, un’anima al prodotto e libera scelta al consumatore”, le parole di Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente di Upa, organizzazione che patrocina Best Brands sin dalla prima edizione.

"Misurare la forza della marca e determinarne il valore è un percorso complesso che Best Brands affronta in Italia da dieci anni valutando sia i kpi economici sia il parere dei consumatori e mettendoli in relazione. Il risultato è una classifica molto obiettiva nella quale le marche sul mercato italiano si confrontano indipendentemente dai propri settori di appartenenza - spiega Giovanni Ghelardi, Amministratore Delegato Serviceplan Group Italia - E la nascita del Club dei Best Brands ha consentito negli ultimi tre anni di approfondire e discutere direttamente con i professionisti del marketing, i criteri che determinano la vera forza di una marca”,

Enzo Frasio, Amministratore Delegato di NielsenIQ e GfK Italia, a proposito della classifica speciale sulla intergenerazionalità, ha sottolineato: “Le generazioni non sono monoliti, ma sono interconnesse. Un Best Brands sa intercettare desideri e bisogni, capire il sentiment e parlare il linguaggio specifico delle coorti generazionali al di là degli stereotipi e nella consapevolezza che esistono valori, atteggiamenti e visioni condivisi da tutte le generazioni”.