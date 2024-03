Amazon va in gol con il calcio femminile. Spot in anteprima da Fabio Fazio

Amazon, campagna paneuropea dedicata al calcio femminile

Amazon lancia "La Grinta" campagna paneuropea con protagonisti le calciatrici e celebra la loro passione, e spirito di squadra.

“In tutta Europa abbiamo assistito ad una vera ondata di sostegno per il calcio femminile, che ha visto un’affluenza record e un aumento nel numero di iscrizioni a corsi dilettantistici. L'entusiasmo nei confronti di questa pratica sportiva è davvero forte e riconosciamo la sua influenza positiva su donne e ragazze, perché aumenta la fiducia in sé stesse, dentro e fuori dal campo", ha dichiarato Jo Shoesmith, VP Global CCO di Amazon. "La nostra campagna vuole mettere le atlete al centro e mostrare come il loro talento possa davvero aiutarle a superare qualsiasi avversità, sottolineando che, sebbene i prodotti e l’attrezzatura che scelgono siano essenziali, sono la passione e la dedizione delle atlete a rendere speciale questo gioco".

Lo spot è accompagnato da un brano degli anni ’50 ("Sweet Old Fashioned Girl" di Teresa Brewer) e sfrutta una serie di tagli cinematografici netti ed energici: tra campo, corridoi e spogliatoio, le atlete sono sempre al centro della scena, supportate da una selezione di prodotti disponibili su Amazon.

“Il calcio ha influenzato ogni aspetto della mia vita e mi ha permesso di diventare la persona sicura che sono oggi. Essere leader nella mia attività, lavorare in squadra e condurre una vita sociale stimolante: tutto questo lo devo agli insegnamenti appresi sul campo ed è stato davvero emozionante poter prendere parte ad una campagna creata da Amazon proprio per celebrare lo spirito di gioco al femminile”, ha dichiarato Lauren Heria, tra i volti protagonisti della campagna.

Si tratta della prima campagna di comunicazione creata da Amazon per supportare la sua prima sponsorizzazione sportiva paneuropea, UEFA’s Women’s Football, e rappresenta la prima collaborazione artistica tra il colosso dell’ecommerce e l’agenzia adam&eveDDB, con il debutto della regista Molly Manning Walker, nominata ai BAFTA, nel settore della pubblicità commerciale.

Rick Brim, Direttore Creativo di adam&eveDDB, ha dichiarato: “Questo è il nostro primo progetto pubblicitario in collaborazione con Amazon e non potremmo essere più felici del risultato - una campagna che mostra il calcio femminile in tutta la sua grinta e gloria, supportata da un’ampia selezione di prodotti Amazon. È stato un piacere e un privilegio lavorare con l'intero team e non vediamo l'ora di vedere l'evoluzione della sponsorizzazione”.

Amazon va in gol con il calcio femminile. Spot in anteprima da Fabio Fazio

In Italia, lo spot verrà trasmesso in anteprima il 17 marzo su Nove durante la fascia pubblicitaria di “Che Tempo Che Fa” alle 23:10 e diffuso a livello nazionale fino alla fine di maggio attraverso TV, Video On Demand, Cinema, video online e social, oltre a pubblicità Digital Out of Home.

La campagna coincide con il lancio del nuovo Negozio Calcio Femminile di Amazon, “una vetrina dove tutte le appassionate e le giocatrici di calcio in Italia potranno scoprire e acquistare moltissimi prodotti dei principali marchi sportivi, necessari per l’allenamento, il gioco e il recupero” spiega la stampa. Nel corso DEL 2024, Amazon renderà disponibile anche la prima vetrina ufficiale della UEFA Women’s Champions League con il merchandising dedicato.