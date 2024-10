Amici 24, anticipazioni quarta puntata: torna Arisa e c'è una seconda super ospite per Maria De Filippi

Anticipazioni quarta puntata Amici 24: le sfide e le gare

La quarta puntata di Amici 24 di Maria De Filippi andrà in onda domenica 20 ottobre alle 14 su Canale 5. Vediamo qualche anticipazione sul fronte degli ospiti e sulle sfide e le gare previste nella trasmissione secondo quanto rivelato da Amici News.

Amici 24, anticipazioni quarta puntata: Arisa e Diana Del Bufalo

Maria De Filippi ha accolto Arisa nello studio del talent show di Canale 5. L’ex professoressa di Amici, si è esibita e inoltre è stata anche giudice della gara di canto. Per il ballo è stata chiamata Rossella Brescia. Ospite della puntata di Amici anche Diana Del Bufalo che sarà prossimamente protagonista di un musical sulle note delle canzoni di Disney con 5 date evento. ("Mi sento Pocahontas e sogno Mission Impossibile con Tom Cruise", leggi l'intervista ad Affaritaliani.it pubblicata nei giorni scorsi all'attrice e cantante).

Le due sfide di domenica 24 hanno visto la cantante Senza Cri e la ballerina Teodora confermare il proprio banco nella classe. Per quanto riguardo le gare della quarta puntata di Amici 24, a finire in sfida sono TrigNO per il canto (allievo di Anna Pettinelli) e Rebecca per il ballo (di Deborah Lettieri).

Amici 24, rischio eliminazione

Da questa settimana, inoltre, ciascun professore può mettere a rischio eliminazione un allievo di un altro insegnante, che deciderà poi se trattenere o rinunciare al proprio talento.