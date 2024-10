Diana Del Bufalo, star del musical sulle note Disney: "Mi sento Pocahontas e sogno Mission Impossibile con Tom Cruise" - L'intervista

Diana Del Bufalo sarà protagonista di 5 date evento del musical 'Tra Sogni e Desideri' a teatro: da Napoli a Milano, passando per Bari, Roma e Padova.

Ci racconti come nasce questo show che porterai in giro su grandi palcoscenici italiani a ridosso delle feste natalizie?

"E' uno spettacolo nato per caso, doveva essere una data unica a Benevento, ma sull’onda del successo pazzesco con il Direttore Artistico e regista, Antonio Frascadore, abbiamo deciso di fare un piccolo tour nei teatri chiusi. Si respirerà un’atmosfera magica, il pubblico potrà entrare in un‘altra dimensione nel mondo Disney. E ci sarà Francesco Pannofino conduttore ‘invisibile’, gli spettatori non lo vedranno, lui sarà la voce narrante"

La canzone Disney del tuo cuore?

”Pocahontas. La musica, la sua scrittura musicale, mi fanno impazzire con il racconto sulla bellezza della natura e la protagonista che dà un grande insegnamento agli inglesi, venuti a conquistare e cercare l’oro: la vera grande ricchezza è rappresentata proprio dalla natura”

Se Diana del Bufalo fosse un personaggio Disney...

”Sarei Belle della 'Bella e la Bestia'"

Perché?

"E' una ragazza che vive in un piccolo paesino della Francia, legge tanto, ha voglia di uscire e scoprire di più. E finisce per vivere una meravigliosa avventura in un castello incantato sposando la Bestia. Un'avventura che avrei voluto vivere anche io”

Le canzoni che ti sono rimaste dentro della tua infanzia?

”Mi viene in mente quando guardavo Disney Channel... Ricordo le giovanissime Mandy Moore - e la sua ‘Candy’, una canzone bellissima - o Britney Spears, la ammiravo tantissimo, ero ‘ossessionata’ dalla sua bravura”

Se stata a Sanremo da super ospite qualche anno fa, non ti piacerebbe tentare l’avventura come cantante in gara?

”Studio canto da quando ho sette anni, dalla chitarra al pianoforte, ma non è la mia prima professione. Non sono una cantante affermata. Diverso fare un musical in un teatro dal salire sul palco dell’Ariston dove devi gestire l’angoscia. Sanremo sarebbe un sogno e una grande sfida”

Nel caso ci dovessi andare con chi vorresti duettare su un palcoscenico come quello del Festival?

”Sicuramente Gigi Finizio. Amo la canzone napoletana, il neomelodico, mentre lo stile ‘graffiato’ che va molto ora, non è il mio genere. E Gigi Finizio ricordo di averlo visto in un concerto dal vivo nel 2015, lui ha una voce celestiale”.

Diana Del Bufalo cantante, ma prima di tutto grande attrice. Hai un sogno nel cassetto sul set?

”Sì. Vorrei fare un film in lingua inglese”

Che genere?

”Sicuramente d’azione. Magari..."

Magari...

"Un Mission Impossibile con Tom Cruise”

Tra Sogni e Desideri, lo show musicale di Diana Del Bufalo (con Francesco Pannofino voce narrante)

Dopo la première presso il Teatro Romano di Benevento, arriva in cinque date evento, Tra sogni e desideri, uno show sensazionale che porta in scena la magia del musical con quella della musica dal vivo. Le più belle colonne sonore della Disney interpretate da Diana Del Bufalo, la voce narrante di Francesco Pannofino, una meravigliosa orchestra composta da oltre trenta musicisti, vocal ensemble di quattordici elementi e la partecipazione di performer, animeranno e comporranno il palco del grande show de Tra sogni e desideri.

Un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita; due ore in cui si attraverseranno le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni. Una trasposizione cinematografica in chiave musicale in un percorso di fiabe e leggende per rivivere quelle storie che hanno popolato e animato da sempre il nostro immaginario.

Tra sogni e desideri è prodotto da A1 Pictures in collaborazione con BCT Produzione. Direttore Artistico e Regia, Antonio Frascadore. Direttore d’Orchestra, Marco Attura. Musiche, Orchestra Filarmonica di Benevento. Vocal ensemble, ANIMEniacs Corp. Performer, Club Ginnastico Benevento. Media partner ufficiale, Radio Kiss Kiss.

Tra Sogni e Desideri, quando e dove vedere lo show di Diana Del Bufalo. Date e teatri

Napoli (7 dicembre 2024 al Teatro Palapartenope)

Milano (18 dicembre 2024 al Teatro Arcimboldi)

Bari (27 dicembre 2024 al Teatro Team)

Roma (29 dicembre 2024 all’Auditorium Conciliazione)

Padova (6 gennaio 2025 al Gran Teatro Geox)

I biglietti sono disponibili online su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.