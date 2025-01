L'analisi della giornata social (positiva) dell'insediamento di Donald Trump

La giornata del giuramento di Trump vista dai social

Quanto accaduto a Washington nella giornata di insediamento e giuramento di Donald Trump come 47° Presidente Usa è stata seguita e vissuta con grandissima forza anche sui social network. Ancora oggi, 24 ore dopo l'evento, Donald Trump ed anche Melania Trump risultano ancora tra i primissimi argomenti di discussione su qualsiasi piattaforma. Da X ad Instagram, da facebook a TikTok (al centro delle discussioni politiche) i numeri raggiunti sono davvero da record. Dati che insieme a Domenico Giordano, esperto di social e fondatore di arcadiacom.it, cerchiamo di analizzare per capire se, al di là delle cifre, si possano fare anche delle considerazioni politiche.

"I follower che seguono gli account social del presidente Donald Trump hanno espresso un consistente coinvolgimento in occasione della lunga giornata di insediamento. È stata l'occasione per manifestare attraverso le interazioni ai post la vicinanza al loro leader. Le differenze di percentuali prima e durante l'inauguration day evidenziano questa crescita di partecipazione diffusa. Tra i diversi social a mostrarsi più sensibili sono stati i follower dell'account X con un incremento percentuale dell'engagement del 307%, ma anche quelli di Instagram non si sono risparmiati, infatti l'engagement dell'account è cresciuta del 124%".





Inutile dire che però forse la cosa che conta di più è capire se il "sentiment", cioè la reazione nelle discussioni ed i commenti, siano stati per lo più favorevoli o contrari. Come se l'è cavata il Presidente Trump?

"Beh, si può dire che sia andata bene, in maniera per certi dati sorprendente. Nel censimento dell'atteggiamento in rete degli utenti è infatti interessante evidenziare come sia nelle conversazioni americane, sia in quelle europee e globali la percentuale di sentiment positiva è sempre molto alta, anzi, tra i diversi paesi europeei la quota più ampia di sentiment positivo si registra proprio in Italia, cosa che contrasta un po' con l'idea generale che si percepisce del Presidente Usa nel nostro Paese".