Andrea Delogu: "Sono innamorata di un 23enne, mi incazzo con chi dice toy boy"

Andrea Delogu: "Mi criticano perché sto con un 23enne, ma perchè succede solo se è la donna a essere più grande?"

Si sa, l’Italia è un Paese patriarcale. Da sempre siamo stati abituati a un certo tipo di regola: l’uomo può (o deve, non si è mai capito) avere una donna più giovane. L’altra parte della staccionata, invece, non è contemplata. La donna, nell’immaginario collettivo italiano, “non può” essere più vecchia del suo compagno. I tempi corrono e la società si evolve, basti guardare (non senza i suoi oppositori) l’appoggio dato alla comunità Lgbtq+. Eppure, la differenza di età che vede la donna più “grande” dell’uomo non riesce proprio a divincolarsi dalla “maledizione” del tabù.

Un esempio lampante di tutto ciò è rappresentato dalla conduttrice Andrea Delogu e il suo compagno. Delogu, 40 anni, si frequenta infatti con Luigi Bruno, giovane modello di appena 23 anni. Facendo due conti, si parla di 17 anni di differenza.

Ebbene, la show-woman emiliana in un’intervista a Vanity Fair ha “sdoganato” la sua relazione rivelando alcuni dettagli della sua vita privata. “Amo un uomo molto più giovane di me. E allora?”, ha tuonato la conduttrice. “Tanti si permettono di criticare la differenza d'età tra di noi. Ma perché succede solo se è la donna a essere più grande del compagno?".

Per la prima volta, dunque, Andrea Delogu parla a cuore aperto della sua relazione con Luigi Bruno, il modello a cui è legata da circa un anno e accusa di sessismo chi critica la differenza d'età tra i due (lei ha 40 anni, lui 23). Nell'intervista, Delogu racconta l'incontro con il nuovo compagno sui social e la loro relazione, e ripercorre anche la crisi che ha attraversato dopo il divorzio dall'attore Francesco Montanaro due anni fa.