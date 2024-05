Annalisa, dedica dolcissima: "Me lo porterò sempre nel cuore. Grazie a..."

Annalisa, dedica dolcissima dopo il concerto all'Arena di Verona: "Serata che mi porterò nel cuore"

"Una serata che mi porterò nel cuore per sempre". Lo scrive Annalisa in un post social In cui ringrazia pubblicamente Elisa, Irama, Ernnia, Tananai e Giorgia con cui ha duettato nella notte magica dell'Arena di Verona. Grazie per "essere venuti a condividere la mia prima Arena ed averla resa ancora più speciale", sottolinea la cantante ligure. E aggiunge un "grazie davvero a tutti".

Ma è già partito il countdown per la seconda serata: Annalisa tornerà infatti a esibirsi in un'Arena sempre rigorosamente sold out lunedì 20 maggio. Tra l'altro, il suo concerto veronese verrà prossimamente trasmesso in televisione. Dove? Su Canale 5, secondo quanto raccontava nelle scorse ore Davide Maggio. Ancora da capire la data della messa in onda.

