Annalisa trasparenze e pizzo lancia le "Storie Brevi" con Tananai. Foto-Video

Annalisa trasparenze e pizzo lancia le "Storie Brevi" con Tananai

E' uscito nelle scorse ore Storie brevi, il nuovo singolo di Tananai e Annalisa dopo l’emozionante duetto sulle note di "Tango" all’Arena di Verona lo scorso maggio. Un brano che si candida a diventare canzone dell'estate 2024, scritto da Tananai e Annalisa, con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione insieme allo stesso Tananai. «Sono stata io a chiamarlo, avevo veramente voglia di fare quella canzone insieme a lui da tanto tempo e finalmente è successo», ha raccontato Annalisa a Tv Sorrisi e Canzoni

“Storie Brevi” racchiude alla perfezione l’anima pop e cantautorale di entrambi gli artisti, le cui voci si mescolano e si intrecciano senza fatica.

Tananai, Annalisa - STORIE BREVI (Official Visual Art Video)

Annalisa e Tananai, Storie brevi. Il testo

Il testo della canzone Storie brevi

Sembra l’agosto del ’96

Questa mattina tutti sanno che love is in the air

E tu sei un po’ finto borghese

Ma comunque ci capiamo, ed è rarissimo per me

Rarissimo

Mi fai mancare l’aria

Quando mi rispondi

mi fai saltare in aria

Come gli ecomostri

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Va che bella luna hollywoodiana

Io e te, quattro mura

Una persiana chiusa, chi ci ammazza?

Qualche dipendenza che ci manca

Assaggia

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Sarà che questo mare mi agitava

E I’ve been missing you, e lo stesso te

Finiranno, sono tutte storie brevi le altre

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre!