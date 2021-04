Apple è l'azienda più innovativa del mondo, poi Google e Amazon: la top 10 Bcg

Nella classifica delle aziende più innovative al mondo, Apple è in testa, seguita Alphabet (Google) e Amazon. Quarto posto per Microsoft, quinto per Tesla (in netta rimonta), poi Samsung, IBM, Huawei e Sony. Grande ritorno per Pfizer che entra nelle top 10 delle aziende più tecnologiche del mondo grazie a un decimo posto, siginificativo nell’anno della pandemia e dei vaccini anti-Covid.

A stilare l’ambita classifica è Boston Consulting Group, che come tutti gli anni pubblica il suo elenco basandosi su un questionario sottoposto a oltre 1.500 importanti dirigenti di varie aziende, oltre che sui risultati finanziari degli ultimi tre anni.

Oltre la top 10, è interessante notare la nutrita presenza di case automobilistiche, come per esempio Toyota (21esimo stallo), che occupano ben 14 dei 50 posti della classifica. Facebook si piazza al 13esimo posto, seguita da Alibaba e Oracle. Johnson & Johnson si trova al 20esimo gradino, Novartis 36esimo, Moderna 42esimo, Astrazeneca al 49esimo e Bayer al 50esimo.