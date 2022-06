Apple il brand più di valore al mondo, Amazon si ferma e non cresce più

Apple il brand più di valore al mondo, gli States dominano nei i primi dieci posti della classifica di Kantar

Per i brand con il valore più alto del mondo, il 2022 è stato generalmente un anno positivo. Kantar, società americana di consulenza, ha stilato la classifica delle dieci società più valutate del mondo. Come sempre, c’è chi cresce e c’è chi sale, ma anche chi resta fermo. Partendo dall’alto, Apple si pone in cima alla graduatoria con un valore di 947,1 miliardi di dollari e con un incremento rispetto all’anno precedente del 55%. Il successo del colosso di Cupertino non arriva a caso: tra i meriti spicca infatti la strategia del ceo Tim Cook che vede la continua diversificazione del suo portfolio di prodotti hardware, software e servizi come priorità assoluta.

A seguire, Google che, con un valore di ben 819 miliardi, ha avuto il maggior incremento anno su anno della classifica (+79%). A favorire il successo della società, la suite di applicazioni per il lavoro e la produttività ormai divenuta parte essenziale della vita dei consumatori di tutto il mondo. Al terzo posto, invece, troviamo Amazon. Il colosso di Jeff Bezos, tra i maggiori esponenti del “Big Tech”, vale, nel 2022, poco più di 700 miliardi (705,6 per l’esattezza). Quel che sorprende, però, non è il mostruoso valore totale del brand, ma la scarsa crescita di valore rispetto al 2021. Amazon ha registrato, infatti, solo il +3%. Tra le motivazioni, probabilmente, le restrizioni sempre meno rigide che avanzano dalla pandemia da Covid-19. Infatti, la creatura di Bezos fece il botto negli scorsi anni proprio grazie alla chiusura dei negozi fisici di tutto il mondo.

Si piazza al quarto posto Microsoft. La società di Bill Gates, nel 2022, ha incrementato il proprio valore del 49%, arrivando a “pesare” ben 611, 4 miliardi di dollari. Segue, poi, la società di investimenti cinese Tencent con un valore di 214 miliardi. In questo caso, però, l’incremento non c’è stato. Anzi, il brand ha perso l’11% del suo valore. A seguire troviamo la più famosa catena di ristoranti del mondo: McDonald’s. Il brand del leader del fast food guadagna il 27% nel 2022 e arriva a valere la cifra di 196,5 miliardi.