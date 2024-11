Arnault fa causa a Musk che "non paga per gli articoli su X dei giornali francesi". Sfida in tribunale tra miliardari

Arnault fa causa a Musk, nuove grane per il futuro ministro del governo Trump

Non c'è pace per Elon Musk, come se non bastasse la fuga di massa da X di esponenti della sinistra a livello mondiale dopo la sua nomina come ministro del governo Trump e il caso scoppiato in Italia per l'attacco ai magistrati, con tanto di risposta del presidente della Repubblica Mattarella, ecco scoppiare una nuova grana per il miliardario. Diversi quotidiani francesi hanno deciso di fare causa a X perché "non paga per i nostri articoli". Tra questi c'è anche Le Parisien che fa parte dell'impero del lusso di Bernard Arnault, l'uomo più ricco d'Europa e proprietario altresì del quotidiano economico Les Echos. In un comunicato congiunto, - riporta Il Corriere del Ticino - i quotidiani hanno dichiarato: "Gli introiti derivanti da questi diritti, con gli investimenti che i beneficiari potrebbero effettuare, rappresentano una spinta alla pluralità, all'indipendenza e alla qualità dei media, che sono essenziali per la libertà di espressione e il diritto all'informazione nella nostra società democratica".

I maggiori quotidiani francesi, fra cui Le Monde, Le Figaro e Le Parisien, stanno intraprendendo un'azione legale contro X, la piattaforma social di Elon Musk. Secondo i giornali, - prosegue Il Corriere del Ticino - l'ex Twitter starebbe utilizzando i contenuti prodotti dalle redazioni senza pagare. In violazione, quindi, dei diritti accessori previsti dalla legge francese. Introdotti da una direttiva europea e incorporati nella legge francese, i diritti accessori richiedono alle piattaforme digitali di compensare gli editori di notizie quando ridistribuiscono i loro contenuti. Si preannuncia una sfida in tribunale tra miliardari.