Arriva "Black out", la fiction Rai condita con intrighi, passioni e omicidi

Ambientata nella vallata del Vanoi arriva la fiction Rai "Black out". Il protagonista è Alessandro Preziosi

La rete ammiraglia inizia il nuovo anno con una rosa di nuovi titoli di fisction. Il 23 gennaio debutta con la prima di otto puntate "Black Out - Vite sospese ", in onda su Rai 1. La serie tv vede come protagonista l'attore partenopeo Alessandro Preziosi.

La fiction è scritta da Valerio D’Annunzio, Michelangelo La Neve, Peppe Millanta, Michela Straniero e Andrea Valagussa, vede alla regia di Riccardo Donna ed è una coproduzione Rai Fiction - Èliseo entertainment con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission. "Black Out" è prodotta da Luca Barbareschi.

Si tratta di un mistery definito dalla Rai "intenso ed emozionante" che si svolge durante le vacanze natalizie nella Valle del Vanoi, in Trentino, dove i clienti del lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo a causa di una valanga in attesa dei soccorsi. L’inizio di una storia di intrighi, passioni e omicidi. Accanto ad Alessandro Preziosi recitano: Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino e tanti altri.