Ascolti, il calcio inchioda tutti davanti alla tv: Olanda-Turchia al 32,7%

Ascolti tv, il calcio batte tutti i programmi

Nella serata di ieri, sabato 6 luglio 2024, su Rai1 il quarto di finale di Euro 2024 – Olanda-Turchia ha conquistato 4.652.000 spettatori pari al 32.7% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.392.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 Amnesia fatale è la scelta di 763.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Windstorm 4 – Il vento sta cambiando ha radunato .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Tina Anselmi – Una vita per la democrazia raggiunge 545.000 spettatori e il 3.9%. Su Rete4 Il paradiso all’improvviso totalizza un a.m. di 464.000 spettatori (3.5%). Su La7 La pantera rosa ha registrato 287.000 spettatori con il 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 282.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Crimini Italiani – Il Delitto di Rosboch cattura l’attenzione di 378.000 spettatori con il 2.8%. Sul 20 Lo smoking è seguito da 289.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 Sex Crimes – Giochi pericolosi è scelto da 191.000 spettatori (1.4%). Su Iris Dark Places – Nei luoghi oscuri interessa 199.000 spettatori pari all’1.5%. Su RaiMovie Ammore e malavita raggiunge 161.000 spettatori e l’1.2%. Su RaiPremium Amore Criminale è seguito da 174.000 spettatori (1.3%). Su La5 Marie Is On Fire – Il mondo è di chi ha coraggio arriva a 210.000 spettatori (1.5%). Su TopCrime Poirot – Sfida a Poirot totalizza 236.000 spettatori con l’1.7%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.674.000 spettatori pari al 16.9%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.091.000 spettatori pari al 17.7%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 860.000 spettatori (9.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.276.000 spettatori (11.3%). Su Rai2 il quarto di finale di Euro 2024 – Inghilterra-Svizzera sigla 3.287.000 spettatori con il 29.3% (primo tempo a 2.603.000 e il 28.9%, secondo tempo a 3.148.000 e il 28%, tempi supplementari a 3.986.000 e il 29.6%, rigori a 5.022.000 e il 35.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 200.000 spettatori (1.9%) e FBI: Most Wanted raggiunge 281.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.020.000 spettatori pari all’8.3%, mentre Blob segna 330.000 spettatori pari al 2.4%. Su Rete4 Terra Amara interessa 369.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Formula 1 – Prove registra 327.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 187.000 spettatori (1.7%).