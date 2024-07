Ascolti tv, Sciarelli chiude la stagione in calo. Scende anche Zona Bianca

Ascolti tv ieri 3 luglio 2024: Zona Bianca si ferma a 570mila spettatori per il 4,6% di share

Rai1 vince negli ascolti tv con Una voce per Padre Pio condotto da Mara Venier. Il concerto di beneficenza in diretta da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina ha commosso 2.019.000 spettatori pari al 14% di share. Secondo posto per Chi l'ha visto? su Rai3, che chiude la stagione con un audio inedito sul caso di Emanuela Orlandi e arriva a 1.650.000 spettatori per l'11.4% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva interessato 1.873.000 spettatori (12.4%). Segue l'ultima puntata di Davos 1917 su Canale 5 con 1.171.000 spettatori con il 7.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 3 luglio 2024 per le altre reti: L'ispettore Coliandro su Rai2 con 1.174.000 spettatori (7.2%), Max Angioni: Miracolato su Italia 1 con 801.000 spettatori (5.7%), Zona Bianca su Rete 4 con 570.000 spettatori (4.6%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva raggiunto 647.000 spettatori (5%). La replica di La Torre di Babele - La democrazia non è gratis su La7 con 746.000 spettatori (4.4%), la replica di Pechino Express La via delle Indie su TV8 con 297.000 spettatori (2%), Jumanji sul Nove con 523.000 spettatori (3.4%).