Ascolti tv, Berlinguer chiude la stagione in crescita al 6,6%

Ascolti tv ieri 2 luglio 2024: la scelta raggiunge 1.6 milioni di spettatori per il 9,9% di share

Rai1 è ancora al primo posto negli ascolti tv con la partita Austria-Turchia per Euro 2024, che ha interessato 4.863.000 spettatori pari al 27.5% di share. Segue La scelta - The Choice su Canale 5 con 1.625.000 spettatori pari al 9.9% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 853.000 spettatori pari al 7.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 luglio 2024 per le altre reti: la replica di Boss in incognito su Rai2 con 933.000 spettatori (6.3%), La Principessa Sissi su Rai3 con 990.000 spettatori (5.7%), l'ultima puntata di E' sempre Cartabianca su Rete 4 con ospite il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, arriva a 831.000 spettatori (6.6%). La scorsa settimana Bianca Berlinguer aveva raggiunto 781.000 spettatori (5.9%). Il momento di uccidere su La7 con 506.000 spettatori (3.4%), Quattro matrimoni in Italia su TV8 con 390.000 spettatori (2.2%), Prima o poi mi sposo sul Nove con 302.000 spettatori (1.9%).