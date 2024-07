Ascolti tv, Porro ottiene il 5,6% con ospite Gentili. Barbero non arriva al 4%

Ascolti tv ieri 1 luglio 2024: In viaggio con Barbero arriva a 540mila spettatori per il 3,6% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del lunedì con la partita Portogallo-Slovenia di Euro 2024, che ha incollato al video 5.450.000 spettatori pari al 31.9% di share. Segue Canale 5 con la miniserie Bardot, che ha appassionato 1.223.000 spettatori per il 7.2% di share. Terzo posto per Mai Stati Uniti su Rai3 con 1.102.000 spettatori per il 6.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 1 luglio 2024 per le altre reti: Dawn - Sussurri nella notte su Rai2 con 681.000 spettatori (3.9%), The Twilight Saga: Breaking Dawn su Italia 1 con 723.000 spettatori (4,3%), Quarta repubblica su Rete 4 che tra i suoi ospiti ha avuto anche la giornalista Veronica Gentili arriva a 744.000 spettatori (5.6%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva raggiunto 846.000 spettatori (6.5%). In viaggio con Barbero su La7 con 540.000 spettatori (3.6%), Victoria Cabello: viaggi pazzeschi su TV8 con , Faking It Bugie criminali - Le bugie di Renzo Dekleva sul Nove con 403.000 spettatori (2.3%).