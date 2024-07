Ascolti tv, Rai 1 vince anche senza Italia. Georgia-Spagna al 28,6% di share

Ascolti tv ieri 30 giugno 2024: Report in replica (5,6%) si piazza subito dietro il film di Italia 1

Rai1 anche dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai quarti di Euro 2024 si piazza al primo posto negli ascolti tv con la partita Georgia-Spagna, che ha incollato al video 4.403.000 spettatori pari al 28.6% di share. Segue Canale 5 con Segreti di famiglia, che ha appassionato 1.683.000 spettatori pari al 12.5% di share. Terzo posto per Tu la conosci Claudia su Italia 1 con 844.000 spettatori per il 5.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 30 giugno 2024 per le altre reti: Il velo nuziale - L'eredità su Rai2 con 725.000 spettatori (4.7%), la replica di Report su Rai3 con 852.000 spettatori (5.6%), La teoria del tutto su Rete 4 con 399.000 spettatori (3.1%), Il Socio su La7 con 323.000 spettatori (2.9%), Italia's Got Talent - Best Of su TV8 con 344.000 spettatori (2.6%), Little Big Italy sul Nove con 371.000 spettatori (2.4%).