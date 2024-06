Ascolti tv, trionfa la débâcle azzurra. In prime time vince Lo Show dei Record

Ascolti tv sabato 29 giugno, il Prime Time

Nella serata di ieri, sabato 29 giugno 2024, su Rai1 I ribelli del weekend ha conquistato 904.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.226.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 La follia della mia gemella è la scelta di 840.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Windstorm 3 – Ritorno alle origini ha radunato 757.000 spettatori pari al 6%. Su Rai3 Fernanda coinvolge 789.000 spettatori e il 5.8%. Su Rete4 Il pesce innamorato totalizza un a.m. di 632.000 spettatori (4.9%). Su La7 Ricordati di me ha registrato 370.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 454.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Tutta la Verità – Il Delitto di Avetrana cattura l’attenzione di 363.000 spettatori con il 3.2%. Sul 20 First Strike è seguito da 378.000 spettatori (2.7%). Su Rai4 Army of One è scelto da 429.000 spettatori (3.1%). Su Iris Rapina a Stoccolma interessa 256.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie La seconda chance raggiunge 176.000 spettatori e l’1.3%. Su TopCrime Poirot è scelto da 264.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv sabato 29 giugno, l'access Prime Time

Su Rai1 Notti Europee, in onda dalle 20:40 alle 22:03, è seguito da 3.066.000 spettatori (20.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 2.130.000 spettatori con il 14.2%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 515.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 989.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Illuminate è la scelta di 519.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 496.000 spettatori (3.3%) nella prima parte e 737.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 1.126.000 spettatori pari al 7.5%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 387.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 215.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv sabato 29 giugno, il Preserale

Su Rai1 l’ottavo di finale degli Europei – Svizzera-Italia ha ottenuto un ascolto di 10.692.000 spettatori pari al 64.3% (primo tempo a 10.321.000 e il 65.8%, secondo tempo a 11.070.000 e il 62.9%); pre e post partita a 4.803.000 spettatori pari al 40.1%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 797.000 spettatori (5%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.165.000 spettatori (6.6%). Su Rai2 Che Todd ci Aiuti sigla 213.000 spettatori con l’1.2% nel primo episodio e 248.000 spettatori con l’1.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 155.000 spettatori (0.9%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 419.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 987.000 spettatori pari al 5.6%, mentre Blob segna 534.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete4 Terra Amara interessa 392.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of registra 83.000 spettatori con lo 0.5%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 150.000 spettatori (0.9%). Su SkySport l’ottavo di finale degli Europei – Svizzera-Italia registra 1.500.000 spettatori pari al 9.1%.