Ascolti tv, Tale e quale show batte Gf Vip. Gruber vince su Palombelli

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Tale e Quale Show' condotto da Carlo Conti, visto da 3.883.000 telespettatori (share del 18,85%). Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello Vip 5' che ha totalizzato 2.754.000 telespettatori e uno share del 16,52%. Terzo posto per 'NCIS' che su Rai2 è stato visto da 1.414.000 telespettatori pari a uno share del 5,62%. A seguire, su Nove 'Fratelli di Crozza' è stato seguito da 1.300.000 telespettatori pari a uno share del 5,3% mentre su Retequattro 'Quarto Grado' ha ottenuto 1.141.000 telespettatori e uno share del 6,46%. 'Freedom - Oltre il confine', in onda su Italia1 è stato visto da 871.000 telespettatori (share del 3,44%) mentre il programma 'Le Ragazze' su Rai3 ha ottenuto 804.000 telespettatori e uno share del 3,21%. Su La7 'Propaganda Live' è stato seguito da 886.000 telespettatori (share del 4,95%). Chiude gli ASCOLTI del prime time Tv8 con 'X Factor 2020 - Bootcamp', seguito da 749.000 telespettatori (share del 3,5%).

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti - Il ritorno' è stato visto da 4.489.000 telespettatori (share del 18,36%). Risultati con cui il programma condotto da Amadeus ha superato la concorrenza di Canale5 che con 'Striscia la notizia' è stata vista da 4.307.000 telespettatori (share del 17,46%). Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' è stata vista da 3.984.000 telespettatori ottenendo uno share del 21,55% mentre su Canale 5 'Caduta Libera' è stata vista da 3.330.000 telespettatori pari a uno share del 18,64%. Nel complesso, le reti Rai vincono la prima serata con 8.299.000 telespettatori e uno share del 33,97% e l'intera giornata con 3.438.000 telespettatori e uno share del 34,54%. Le reti Mediaset prevalgono invece nella seconda serata con 4.660.000 telespettatori e uno share del 38,98%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.334.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.249.000 (5.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.777.000 spettatori (7.3%).