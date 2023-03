Ascolti TV 2 marzo 2023: Formigli inverte il trend e batte Del Debbio

Ascolti TV ieri 2 marzo 2023: Piazzapulita arriva a 834mila spettatori per il 5,5% di share

Rai1 vince negli ascolti TV del giovedì con Che Dio ci Aiuti 7, che ha intrattenuto 4.203.000 spettatori pari al 21.5% di share. Segue poi Canale 5 con il Grande Fratello VIP, che ha incollato al video 2.574.000 spettatori per 19.4% di share. Italia 1 ottiene il terzo posto con Harry Potter e i doni della morte – Parte 2, che raggiunge 1.099.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 2 marzo 2023 per le altre reti: John Wick 3 – Pareabellum su Rai2 con 715.000 spettatori (3.8%), Splendida Cornice su Rai3 con 951.000 spettatori (4.7%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con un a.m. di 818.000 spettatori (5.3%), Piazzapulita su La7 con 834.000 spettatori (5.5%), 4 Hotel su TV8 con 295.000 spettatori (1.7%), Femmine contro maschi sul Nove con 373.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 2 marzo 2023 nell'access prime time

Ra1 si conferma al primo posto anche negli ascolti TV ieri 2 marzo 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che arriva a 4.839.000 spettatori con il 23% di share mentre Soliti Ignoti – Il Ritorno raggiunge 4.989.000 spettatori con il 22.7% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.845.000 spettatori (17.5%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.522.000 spettatori (7.1%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.575.000 spettatori (7.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 934.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 832.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.517.000 spettatori (6.9%).