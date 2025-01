Ascolti tv, Gruber boom: torna e Otto e Mezzo vola. De Martino vede i 7 mln. Striscia la Notizia giù

Ascolti tv, Lilli Gruber boom: torna e Otto e Mezzo vola. De Martino vede i 7 milioni. Striscia la Notizia giù

Paolo Del Debbio quasi doppiato da Lilli Gruber: Otto e Mezzo vola e stravince contro 4 di Sera. Affari Tuoi di De Martino continua a crescere: Striscia La Notizia lontanissima. Gli ascolti tv dell'access prime time di lunedì 27 gennaio 2025

Ascolti tv ieri 27 gennaio 2025: bene Affari Tuoi (31,2%) ma anche Striscia la Notizia seppur in calo (14%)

Affari Tuoi su Rai1 non ammette competizione e sale a 6.884.000 spettatori (31.2%). Cresce anche Cinque Minuti a 5.600.000 spettatori (26.2%).

Striscia la Notizia raccoglie 3.090.000 spettatori (14%). Il sabato la coppia Iacchetti-Greggio su Canale 5 aveva raggiunto 2.774.000 spettatori (14.8%).

4 di Sera scende a 963.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 913.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Il venerdì Paolo Del Debbio aveva interessato 1.027.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 964.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte.

Lilli Gruber torna alla conduzione di Otto e Mezzo dopo una settimana di malattia (sostituita da Giovanni Floris) e mette a segno 1.915.000 spettatori (8.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 gennaio 2025 per l'access prime time delle altre reti: TG2 Post con 480.000 spettatori (2.2%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.457.000 spettatori (6.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.401.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole con 1.501.000 spettatori (6.8%). Celebrity Chef su TV8 con 484.000 spettatori (2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove con 672.000 spettatori (3.1%).