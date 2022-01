Ascolti TV, In Onda travolge Controcorrente (+1,5%)

Ascolti TV, il talk di Parenzo batte quello di Veronica Gentili per spettatori e share (1,5 mln e 6,1% contro 1.1 mln e 4,6%)

Rai1 si conferma la prima rete anche per gli ascolti TV prima serata di martedì con 'Meraviglie - La penisola dei tesori'. Il programma condotto da Alberto Angela è stato visto da 3.604.000 telespettatori per uno share del 16,95%. Medaglia d'argento per Canale 5 con la serie 'Sissi', ha incollato allo schermo 2.994.000 telespettatori (share del 14,07%). Terzo posto per Italia1 con la prima puntata di 'Back to school', vista da 1.912.000 telespettatori pari al 9,8% di share.

A seguire, su Rai2 'Un'ora sola vi vorrei' ha ottenuto 1.713.000 telespettatori e uno share del 7,38% mentre su Retequattro il film 'The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo' è stato visto da 1.245.000 telespettatori pari a uno share del 5,83%. Su Rai3 il film 'Un'avventura' ha ottenuto 835.000 telespettatori e uno share del 3,7% mentre su La7 il film 'Donnie Brasco' è stato visto da 411.000 telespettatori (share del 2.06%). Chiudono gli ascolti TV prima serata, Nove con 'Parker' (431.000 telespettatori e 1,9% di share) e Tv8 con 'Natale alle Highlands' (389.000 telespettatori e 1,6%).

Per gli ascolti TV access prime time su Rete4 Controcorrente di Veronica Gentili convince 1.123.000 spettatori, 4.6%, nella prima parte, e 1.140.000 spettatori, 4.6%, nella seconda parte. Su La7 In Onda viene seguito da 1.498.000 spettatori, 6.1%,