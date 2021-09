Ascolti tv: Ilary Blasi flop, Del Debbio batte Formigli, X-Factor parte bene

Ascolti tv ieri sera giovedì 16 prime time

Rai1 con 'Sorelle per sempre' - la storia vera di due neonate scambiate in culla - vince con largo distacco la serata televisiva di giovedì, con 4.763.000 telespettatori e il 24,41% di share. Soltanto 1.947.000 telespettatori e circa 11% share per il programma 'Star in the star' su Canale5 mentre al terzo gradino del podio sale Italia1 con 'Chicago Med' grazie a 884.000 telespettatori e 4,61% share.

A seguire, nell'ordine: Rete4 con 'Dritto e Rovescio' a 870.000 e 5,5%; Rai3 con 'Il verdetto' a 863.000 e 4,01%; La7 con l'esordio di 'Piazzapulita' condotta da Corrado Formigli a 681.000 e 4,3%; Rai2 con 'Gli uomini d'oro' a 630.000 e 3,01%; Tv8 con 'X Factor' a 569.000 e 2,8%; Nove con 'Hercules il guerriero' a 284.000 telespettatori e 1,4% di share.

Ascolti tv ieri sera, access prime time di giovedì 16 settembre

La Rai ha vinto ieri tutti i confronti con Mediaset: nell'access prime time, 'Soliti ignoti' su Rai1 ha totalizzato 4.349.000 telespettatori e il 19,27% di share rispetto a 'Paperissima sprint' su Canale5 con 3.149.000 e 13,92%; nel preserale, Rai1 con 'Reazione a catena' fa 4.153.000 e 25,05% mentre Canale5 con 'Caduta libera' si ferma a 2.350.000 e 14,90%.

Su Rai2 Tg2 Post interessa 866.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.058.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Via dei Matti n° 0 è visto da 808.000 spettatori (3.8%) e Un Posto al Sole da 1.492.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.037.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.099.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.360.000 spettatori (6.1%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 523.000 spettatori (2.3%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 334.000 spettatori (1.5%).

Per quanto riguarda il dato complessivo delle reti, la Rai si aggiudica la prima serata con 7.984.000 e 35,96% share contro Mediaset con 6.654.000 e 29,97%; la seconda serata con 3.422.000 e 33,66% contro 3.122.000 e 30,61%; e il totale nelle 24 ore con una media di 3.205.000 telespettatori pari al 35,87% sulla Rai rispetto a 2.828.000 e 31,64% share su Mediaset.