Ascolti TV, Controcorrente batte In Onda di misura (+ 0,1% di share)

Questa volta è Mediaset a vincere negli ascolti TV prima serata sulla Rai. Su Canale 5 il film 'Tolo Tolo' con Checco Zalone è stato visto da 5.314.000 spettatori pari al 22.5% di share. Seconda posizione proprio per Rai1 con 'Correre per Ricominciare', che ha incollato allo schermo 3.084.000 spettatori pari al 14.2% di share. Rai2 si piazza sul gradino più basso del podio con la nuova serie 'The Rookie 4', vista da 1.004.000 spettatori con il 4% share. Quarto posto per la prima visione assoluta di 'CSI: vegas', che ha attirato 943.000 spettatori con il 4%

Completano la classifica degli ascolti TV 9 gennaio 2022: il film 'Doctor Strange' su Italia1 con 1.105.000 spettatori (4,9%), 'Città Segrete' su Rai3 con 1.453.000 spettatori (6.4%), 'Controcorrente Prima Serata' su Rete 4 con 809.000 spettatori (4.3%), 'Atlantide' su La7 con 380.000 spettatori (2.3%), 'Se Solo Fosse Vero' su TV8 con 266.000 spettatori (1.2%) e la la prima puntata di 'Drag Race Italia' sul Nove con 197.000 spettatori (0.8%).

Ascolti TV, access Prime Time

Primo nella classifica ascolti TV access prime time 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1 con ospite Benedetta Rossi, che ha ottenuto 5.755.000 spettatori con il 22.6% di share. Seconda la nuoa edizione di 'Paperissima Sprint' su Canale 5 con 3.690.000 spettatori pari al 14.4% di share. Terzo Italia1 con 'NCSI', visto da 1.304.000 spettatori (5.1%). 'Controcorrente' su Rete4 ha raccolto 1.056.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 1.050.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 'In Onda' ha invece raggiunto 1.005.000 spettatori con il 3.9% di share.