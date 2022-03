Ascolti Tv, boom di Amici serale. Rai, La7, Mediaset...chi ha fatto flop

Ascolti Tv: chi ha vinto e chi ha perso



Ottimi ascolti per l'esordio in versione serale di 'Amici'. Il programma di Maria De Filippi, trasmesso ieri sera da Canale 5, è stato visto da 4.507.000 spettatori pari al 25.9% di share, risultando il programma più visto in prima serata. Su Rai1 'Soliti Ignoti Speciale', ha fatto registrare 2.652.000 spettatori con il 13.3% di share. Su Rai2 FBI ha totalizzato 1.012.000 spettatori (4.5%), mentre su Rai3 'Quinta Dimensione – Il Futuro è già qui' ha interessato 1.023.000 spettatori (5.1%) e su Italia 1 'Freedom oltre il confine' 885.000 spettatori (4.7%).



E ancora, per Tg2 Dossier su Rai2 628.000 spettatori (3.3%), per 'In Onda – Prima Serata' su La7 909.000 spettatori (4%), per le qualifiche del Gran Premio di F1 in Bahrain su Tv8 857.000 spettatori (3.8%), per 'Eden – Un Pianeta da Salvare' su La7 328.000 spettatori (2.6%) e per 'Attraverso i Muri' su Rete4 237.000 spettatori (1.2%).