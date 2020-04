Ascolti tv, Annalisa Chirico con Feltri sui meridionali. Bufera da Giletti

È la donna del giorno. Annalisa Chirico è contestatissima dal web dopo lo scontro in tv con Luca Telese sul Sud a «Non è l’Arena». Chirico, per difendere forse Vittorio Feltri, ha sostenuto che «un popolo debole economicamente, come quello del sud rischia di essere moralmente inferiore», scatenando la reazione durissima del conduttore Massimo Giletti: «Non lo permetto», ha urlato contro la povera Annalisa in evidente difficoltà dopo la gaffe. Gaffe che ha svelato la sua natura di donna eternamente contro vento pur di avere un posto al sole.

Giornalista del Foglio, nata a Francavilla fontana (Brindisi), una laurea alla Luiss, la Chirico si divide tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Nasce come renziana, qualcuno sostiene che si aspettasse una candidatura con lui (invece ad essere candidata fu Francesca Barra) mentre lei nega. Probabilmente ci resta male davvero perché da allora diventa salviniana. Fa di tutto per accreditarsi come la "portavoce" o l'amica del cuore di Salvini parlando spesso in nome e per conto del leader leghista nelle varie trasmissioni. Ma Salvini non è tipo da avere bisogno di intermediari né fra Annalisa e Matteo è mai esistita alcun feeling come scrivevano i giornali di gossip accreditando una liason totalmente infondata. Annalisa è super attiva. Fa tv da Chiambretti ma non sfonda e torna a fare l'ospite politica. È vivace però troppo vistosa e con la possibilità dunque di scivolata improvvisa.

Oggi la prima ad attaccarla è Caterina Collovati una signora del giornalismo tv conduttrice e moglie di Fulvio il campione di calcio. "Un popolo debole economicamente rischia di diventare moralmente inferiore". Questa espressione é disgustosa, è stata pronunciata per rafforzare la cretinata di Feltri, ma l'ha ampiamente peggiorata dice la Collovati ad Affaritaliani.it A parte il fatto che le continue differenze nord/sud immiseriscono chi le sostiene... vorrei ricordare alla signorina Chirico che forse è lei ad aver problemi con la morale visto il titolo di un suo recente libro, molto discutibile, "siamo tutte puttane" non si permetta di giudicare la morale altrui soprattutto dei napoletani, nobili d'animo anche senza quattrini.

Fortemente negativo anche il giudizio di Gabriele Menotti Lippolis n. 1 giovani Confindustria sud amico storico della Chirico nato anche lui a Francavilla. "Apprezzo Annalisa l'ho sempre sostenuta e difesa ma stavolta è andata sopra le. Righe in modo pessimo" spiega l'imprenditore ad Affaritaliani.it "ho letto il suo tweet di precisazioni e so che farà un video. Il tweet è perfetto ma dice altro rispetto a quanto ho sentito da Giletti. A volte la toppa è peggio del buco. Quando si sbaglia sarebbe opportuno magari solo chiedere scusa".