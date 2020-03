Ascolti Tv: Barbara D'Urso fa servizio pubblico e distacca La Vita in Diretta

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 24 marzo 2020, in fascia pomeridiana, vedono La Vita in Diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano soccombere ancora una volta a Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D'Urso. Dopo aver, per qualche giorno, complice l'approfondimento sul Coronavirus, aver guadagnato la supremazia nello slot, ecco che il contenitore di Rai1 affonda grazie anche a una policy dissennata che ha visto sfumare la diretta del premier Conte (per trasmettere una replica dell'Eredità...) a tutto vantaggio di Barbarella.

Ma vediamo i dati. Nella prima parte, La Vita in Diretta ha totalizzato 2.077.000 spettatori (9.9% di share) nella prima parte e nella seconda 2.633.000 (14.4%), mentre Pomeriggio Cinque ha conquistato 15.9% con 3.007.000 spettatori nella prima parte, il 16.2% con 3.505.000 spettatori nella seconda e il 17.9% con 4.313.000 spettatori nella terza, di breve durata, grazie anche al collegamento con l'intervento del Presidente del Consiglio. Mentre Rai1 e Rai2 preferivano sfumare le domande dei giornalisti, Barbara D'Urso continuava a trasmettere la diretta del premier guadagnandoci in ascolti e facendo servizio pubblico. Peccato però che Canale5 sia una rete privata, e che la Rai sia invece sovvenzionata dai cittadini con il canone.