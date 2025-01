Ascolti tv, Belen? L'Amore alla Prova di Real Time non si è scaldato. Il confronto con Giulia De Lellis....

Ascolti tv, Amore alla prova - La crisi del settimo anno: il bilancio della stagione con Belen

La terza stagione di 'Amore alla prova - La crisi del settimo anno' che ha visto l'esordio di Belen (con la presenza dell'esperta, come psicologa e psicoterapeuta di coppia, la Dott.sa Maria Luigia Augello) in conduzione del programma di Real Time ha chiuso i battenti dopo le cinque puntate andate in onda tutti i mercoledì dal 1° al 29 gennaio. Il risultato finale in termine di ascolti tv?

L'ultima puntata ("Scelta finale") andata in onda il 29/1 ha segnato 260.000 spettatori con l'1.4% (picco a 314.000 e 2,1% sul target donne 15-64 anni), in calo su quella della settimana precedente ("Confronti incrociati" del 22/1) che aveva visto 288mila persone collegate e uno share dell'1,5% (picco a 366.000 amr e 3,5% sul target donne 15-64).

Il miglior risultato stagionale è arrivato all'esordio: la prima di Belen (la sera dell'1 gennaio 2025) sul canale di Warner Bros Discovery ("L'inizio dell'esperimento") era salita a quota 323milan sfiorando il 2 di share (1,9%) con picco a 380.000 (e 3,7% sul target donne 15-64). In mezzo due risultati quasi in fotocopia: 1,1% di share sia l'8 ("Dubbi e crisi") che il 15 gennaio ("Primi bilanci") rispettivamente con 224mila e 212mila spettatori collegati.

Ascolti tv, Belen e Giulia De Lellis: Amore alla Prova: il confronto

Un po' meglio era andata nella seconda edizione, andata in onda in un periodo leggermente diverso dell'anno (dal 15 novembre al 6 dicembre 2023 sempre il mercoledì sera in prime time) con la conduzione di Giulia De Lellis. 'Amore alla prova - La crisi del settimo anno' era sempre stato sopra a quota 300mila spettatori. Il boom nel primo episodio (374mila con l'19%), passando poi per la seconda a 327mila (1,70%) e 329mila (1,80%) e chiudendo la stagione a 311mila (1,6%).

Belen si prepara per l'esordio sul Nove con Only Fun – Comico Show

Il 2025 di Belen sui canali Warner Bros Discovery ora prosegue sul Nove: nella seconda metà di febbraio dovrebbe esserci l'atteso esordio in prima serata alla guida del programma Only Fun – Comico Show al fianco dei PanPers, ricevendo un ideale testimone da Elettra Lamborghini (conduttrice nelle prime quattro edizioni).