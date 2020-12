Ascolti tv, Berlinguer rivuole Corona: è scontro col direttore di Rai 3. VIDEO

È scontro tra il direttore di Rai3, Franco Di Mare, e Bianca Berlinguer, ex direttrice del Tg3 e attualmente conduttrice di Cartabianca, sulla terza rete Rai. Uno scontro evidenziato dalle parole dello stesso Di Mare questa mattina durante la sua audizione in commissione di Vigilanza: "La signora Berlinguer è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato: sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici sapranno cosa indicare alla signora Berlinguer sulla questione delle interviste".

Di Mare ha sostenuto di trovare "indecente che un dirigente dell'azienda venga attaccato in questa maniera. A mia memoria mai successo nella storia della Rai". Tutto parte dal caso Mauro Corona, opinionista di Cartabianca, escluso per alcune sue affermazioni ritenute offensive nei confronti della conduttrice - 'zitta tu, gallina', aveva detto in una circostanza alla giornalista - e per le quali si era pubblicamente scusato. Corona era stato poi citato in alcune interviste della Berlinguer apparse come un dissenso nei confronti del direttore di rete per la sua posizione rigida nei confronti dello scrittore-alpinista.

MAURO CORONA, L'ULTIMA APPARIZIONE IN RAI. INSULTI A BIANCA BERLINGUER: “STAI ZITTA GALLINA”

Di Mare ha evidenziato che le interviste vanno autorizzate ed "è singolare che una dipendente dell'azienda attacchi il direttore della sua stessa rete sui giornali in più di una circostanza: in due mesi credo sia successo tre o quattro volte. Per rilasciare un'intervista ci vuole un preciso permesso ma non sono io che lo do. Lo danno i vertici dell'azienda". Nel dettaglio del 'caso' Corona, Di Mare ha riferito che "era già stato allontanato una volta dal programma. Il signor Corona beveva in diretta. Io non ho nulla di personale contro di lui ma questo non è possibile. Il signor Corona faceva pubblicità e anche questo non è possibile e consentito. Il signor Corona aveva atteggiamenti verbalmente violenti, molto aggressivi. E questo non è consentito. Il signor Corona offendeva e anche questo non è possibile. Io sono per l'applicazione delle regole e infatti non ho cacciato Corona, ma ho chiesto cosa dovessi fare al comitato per l'applicazione del codice etico, il quale si è espresso e ha detto che Corona era fuori dall'azienda per quello che aveva detto e fatto".

Di Mare ha anche evidenziato: di recente "abbiamo sospeso la trasmissione che aveva proposto il tutorial sulla spesa sexy (Detto fatto, su Rai2, ndr), come possiamo mandare in onda un signore che dice a una conduttrice 'zitta tu, gallina'?". E ha concluso: "Adesso la signora Berlinguer ha perdonato Corona. Io non ho nulla di personale né contro Berlinguer né contro Corona, mi limito ad applicare il contratto di servizio. Se qualcuno mi dice che non è questa la strada, io faccio un passo indietro".

