Ascolti tv, Bonolis batte d'Alessio-Incontrada. Veronica Gentili stravince contro Parenzo-Telese

Ascolti tv 4 luglio, Prima serata

Ascolti tv, Bonolis batte d'Alessio-Incontrada

Nel duello tra le repliche del sabato sera Ciao Darwin 7 – La Resurrezione vince la sfida degli ascolti tv con Canale 5 a 2.326.000 spettatori e il 16.2% di share. Paolo Bonolis batte la coppia formata da Gigi D'Alessio-Vanessa Incontrada con 20 Anni che convince 2.074.000 spettatori a sintonizzarsi su Rai1 con il 12.7% di share.

Dietro c'è equilibrio con Rete4 che accelera sul podio dell'Auditel con Una Vita che sfiora il milione di spettatori e fa 956.000 spettatori con il 6% di share. Poi Rai2 al quarto posto degli ascolti tv con Lo Specchio della Vendetta che viene visto da 860.000 spettatori (5.1%) davanti a Italia 1 e Alla Ricerca dell’Isola di Nim che guadagna 792.000 spettatori (4.7%). In scia ecco Rai3 e l'Audace colpo dei Soliti Ignoti che prende 755.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%.

Su La7 Philadelphia convince 534.000 spettatori con uno share del 3.3%. Quindi, Tv8 Nemiche Amiche arriva a 373.000 spettatori con il 2.3% e il Nove con Pietro Maso – Io ho Ucciso chiude a 307.000 spettatori e l’1.8% di share.

Ascolti tv, Veronica Gentili stravince contro Parenzo-Telese

In access prime time si registra un altro ottimo risultato (dopo quelli dei giorni scorsi che hanno turbato i sonni di Urbano Cairo e LA7) per Stasera Italia Weekend. Il programma condotto da Veronica Gentili conquista 845.000 telespettatori con il 5.2% nella prima parte e sale a 1.094.000 con il 6.4% nella seconda. La sfida tra i programmi d'informazione viene rivinta ancora da Rete 4 su La7 che, con In Onda di David Parenzo e Luca Telese, si ferma a 692.000 spettatori con il 4.1%.

La fascia vede un match equilibrato tra Rai 1 e Canale 5: Techetechetè prende il 16.6% con 2.793.000 spettatori, Paperissima Sprint arriva a 2.695.000 spettatori con uno share del 16.1%. Da segnalare poi Rai2 e Novantesimo Minuto Goal che raggiunge il 6.2% di share con 1.069.000 spettatori.

Nel preserale Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente fa 1.666.000 spettatori (14.6%) mentre Reazione a Catena arriva a 2.868.000 spettatori (21.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! guadagna 1.089.000 spettatori con il 9.8% di share e Avanti un Altro! cresce a 1.689.000 con il 13.2% di share.