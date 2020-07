Ascolti tv, Veronica Gentili turba il sonno di Urbano Cairo. E Rete 4 vola sempre più in alto

Stasera Italia continua a volare. L'edizione estiva con la conduzione di Veronica Gentili è partita con il piede giusto e chiude con il botto una settimana super. Il programma di Rete 4 fa il 6% con 1.135.000 nella prima parte e si impenna sino al 6,6% con 1,288 mln nella seconda.

In una serata che ha visto una bella intervista da parte della conduttrice al leader della Lega, Matteo Salvini.

E LA7? In Onda di Luca Telese e David Parenzo finisce ancora ko con il 5,6% e 1.096.000 spettatori. Il tutto dopo una settimana in cui il programma di Veronica Gentili è stato praticamente sempre sopra 5% (da un minimo dal 4,9% al 5,7% prima dell'exploit di venerdì 3 luglio al 6,6%).

VERONICA GENTILI (Instagram)



Veronica Gentili è la grande rivelazione di questo primo scorcio d'estate negli ascolti tv. Bella e preparata, non ha fatto per nulla rimpiangere la versione classica del programma con Barbara Palombelli e ha messo in difficoltà LA7, turbando forse i sogni di Urbano Cairo che vede la sua rete perdere l'egemonia in quella fascia dell'Auditel. Senza Lilli Gruber il calo è stato evidente: restando all'ultima settimana di programmazione Otto e Mezzo aveva sempre tenuto uno zoccolo duro di spettatori tra 1,4 e 1,6 milioni (share tra il 6,8% e il 7,8%).

Largo dunque a Veronica Gentili e alla sua versatilità: giornalista e conduttrice dopo una carriera da attrice (è diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica e debuttò al cinema con Gabriele Muccino nel film 'Come te nessuno mai') che ora lancia Rete 4. Chissà che Urbano Cairo non pensi a lei per fare un futuro colpo di tele-mercato. Potrebbe essere la sua... 'Belotti' per andare in gol con l'Auditel.