Ascolti tv, Bova mette ko Angela. Chi l'ha visto vola sopra il 13%

Ascolti tv, Raoul Bova batte ancora Alberto Angela

Raoul Bova batte ancora Alberto Angela negli ascolti del prime time di mercoledì 5 maggio 2021. La fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma ha raccolto davanti al video 3.474.000 spettatori, pari al 16.5% di share, mentre Ulisse- Il piacere della Scoperta piace a 2.883.000 spettatori e regista il 12.9% di share.

Ascolti tv, nuovo exploit di Chi l’ha visto? con il 13,7% di share

Nuovo exploit su Rai3 di Chi l’ha visto?, che raccoglie 2.983.000 spettatori pari ad uno share del 13.7% (presentazione dalle 21.19 alle 21.29: 2.274.000 – 8.6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 764.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 542.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 Name That Tune segna 723.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 468.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv, I soliti ignoti su Rai1 battono Striscia la Notizia su canale 5

I Soliti Ignoti nell’ access prime time battono Striscia la Notizia. La trasmissione su Rai1 ottiene 4.980.000 spettatori con il 19.3%, mentre Canale 5 registra una media di 4.019.000 spettatori con uno share del 15.4%. Mentre su Rai2 con ospite il direttore di Affaritaliani.it Angelo Perrino TG2 Post registra 1.020.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Italia1 CSI registra 1.116.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.457.000 spettatori con il 6.2%. Un Posto al Sole registra 1.893.000 spettatori con il 7.4%.

Ascolti tv, Lilli Gruber su La7 (7,6%) batte Barbara Palombelli su Rete4 (5,1%)

Su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli raduna 1.252.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.049.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Mentre su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber interessa 1.943.000 spettatori con il 7.6% di share.

Ascolti tv, Bonolis con Avanti un altro supera il 20% di share

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene un ascolto medio di 2.918.000 spettatori (20.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.327.000 spettatori (24.1%). Su Canale5 Avanti il Primo raccoglie 2.506.000 spettatori (18.3%) mentre Avanti un Altro di Paolo Bonolis interessa 3.542.000 spettatori con il 20.2% di share.

Ascolti tv, Maisano a casa di Alba Parietti segna un buon 3,3% di share

Nella seconda serata di mercoledì 5 maggio 2021 su Rai 1 Porta a Porta piace a 633.000 spettatori con l’8.3% di share. Su Italia1 Pressing Champions League è visto da 680.000 spettatori (6.9%). Mentre su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 235.000 spettatori con il 4.5% di share. Su TV8 Permesso Maisano segna 278.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai Premium Uniche ottiene 88.000 spettatori con lo 0.5%.