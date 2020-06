Ascolti tv, Bonolis batte Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. I dati Auditel

ASCOLTI TV PRIME TIME 20 GIUGNO - Dati Auditel

Ascolti tv, Paolo Bonolis batte Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Ciao Darwin 7 – La Resurrezione vince la serata degli ascolti tv con Canale 5 che grazie alla replica del programma di Paolo Bonolis conquista 2.367.000 spettatori e il 14.8% di share. Vent’Anni che siamo Italiani con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio alla conduzione arriva a un passo e porta Rai 1 a 2.298.000 spettatori e il 13.1% di share.

Ascolti tv, Rai2 sul podio con Ossessione senza Fine – Il Ritorno

Il podio degli ascolti tv è di Rai2 con il film tv Ossessione senza Fine – Il Ritorno visto da 1.081.000 spettatori (5.5%). Segue Rete4, la soap spagnola Una Vita fa 977.000 spettatori con il 5.2% di share. Poi Italia 1 con The Warriors Gate che convince 800.000 spettatori (4.4%) e Rai3 con Permette? Alberto Sordi che arriva a 755.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su La7 The Queen – La Regina convince 619.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Nove Casamonica – Le Mani su Roma viene visto da 550.000 spettatori e il 2.8% di share. Su Tv8 Il Collezionista di Ossa fa 393.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv, Uno Mattina in Famiglia con Monica Setta e Tiberio Timperi vola al 22%

In access prime time negli ascolti tv Rai1 con I Soliti Ignoti a 4,262 milioni e 22,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia fa 2,9 mln e 15,1%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei arriva a 1.828.000 spettatori (16.7%) mentre L’Eredità prende 3.105.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! sigla 1.560.000 spettatori con il 14.8% di share e Avanti un Altro! sale a 2.291.000 con il 17.1% di share.

Nel daytime mattina/meggiorno, come sempre vola alto Uno Mattina in Famiglia con Monica Setta e Tiberio Timperi: 1.304.000 spettatori con il 22% nella prima parte e 985.000 (18.2%) nella seconda per Rai1.