Ascolti tv, Carlo Conti batte Maria De Filippi (in replica). E Crozza vola...

ASCOLTI TV PRIME TIME 19 GIUGNO - Dati Auditel

Ascolti tv, Carlo Conti re del prime time: battuta Maria De Filippi (in replica). I dati Auditel

Carlo Conti passa dalla domenica al sabato, ma la musica non cambia: è lui il re degli ascolti tv. Su Rai1 'Top Dieci' fa 3.803.000 spettatori con il 19.1% di share (in linea con la puntata d'esordio di domenica 14 giugno, quando aveva registrato 3.969.000 spettatori e il 19.2% di share) risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto, su Canale 5 'Tu si que vales' in replica convince 2.280.000 spettatori e il 14.9% di share.

Ascolti tv, Fratelli di Crozza porta il Nove al 6,2% - Dati Auditel

Il podio degli ascolti tv se lo contendono Il Nove e Rete 4. 'Fratelli di Crozza' arriva a 1.378.000 spettatori e il 6.2% di share, 'Quarto Grado' su Rete4 che conquista 1.157.000 spettatori (share 6.7%). Tra gli altri programmi, Rai2 con 'Sulle ali della Pazzia' arriva a 1.099.000 spettatori (share 4.9%), 'Transformers 3' su Italia 1 raggiunge (811.000 spettatori, share 4.3%), 'Notte prima degli Esami - Oggi' su Rai3 prende 738.000 spettatori (share 3.8%). Chiudono le repliche di 'Propaganda Live - Best' su La7 (381.000 spettatori, share 2.3%) e 'Italia's Got Talent - Best of' su Tv8 (397.000 spettatori, share 1,9%).

Ascolti tv, I Soliti Ignoti al 21,8% - Dati Auditel

In access prime time gli ascolti tv sorridono a Rai1 con I Soliti Ignoti a 4,876 milioni di spettatori e 21,8%, Su Canale 5 Striscia la Notizia fa 3,959 milioni di spettatori con uno share del 17,6%. Su Rai2 Tg2 Post 1,222 mln e il 5,4%. Su Rete4 Stasera Italia 950mila e 4,4%. Lilli Gruber su La7 con Otto e Mezzo arriva a 1,580 milioni di spettatori e 7,2%.