Ascolti TV, chi è Giorgia Cardinaletti nuovo volto estivo del TG1 mattina

Ascolti TV, la nuova edizione del TG1 Mattina Estate debutta con oltre 1 milioni di spettatori per il 23,6% di share

Buona partenza per il nuovo TG1 Mattina Estate diretto da Gian Marco Chiocchi. L'apertura del giorno di Rai1 con il volto di Giorgia Cardinaletti, che poi si alternerà con altri colleghi e in onda dalle 7.30 alle 9, ha raggiunto 1.031.000 spettatori per il 23.6% di share.

"Stiamo facendo tutto di corsa - aveva spiegato la Cardinaletti a Il Giornale - Abbiamo avuto poco tempo con tutto quello che sta accadendo e il cambio di direzione. Comunque l'intento è di alternare servizi giornalistici e momenti di riflessione a interviste più raccontate".

"Nella seconda parte - continua la giornalista - faremo delle chiacchierate con gli ospiti in studio o in collegamento. Anche informali, in cui si parlerà della loro vita e pure delle loro abitudini mattutine. Un po' di freschezza, ma sempre con autorevolezza. Poi faremo delle incursioni negli eventi più importanti dell'estate, dai backstage dei concerti ai retroscena dei festival. Per esempio andremo a raccontare il concerto benefico che si terrà sabato prossimo a Campovolo per le popolazioni colpite dall'alluvione".

Ascolti TV, Giorgia Cardinaletti: chi è il nuovo volto del TG1 Mattina Estate