Ascolti tv, Chi l'ha visto vola con Tramontano-Verona. Brindisi schiva il flop

Ascolti TV ieri 7 giugno 2023: Zona Bianca chiude con 648mila spettatori per il 4,6% di share

TV8 stravince negli ascolti TV della prima serata di mercoledì con la finale di Conference League, Fiorentina-West Ham, che ha incollato al video 3.411.000 di tifosi pari al 17.5% di share. Rai3 si piazza al secondo posto con Chi l’ha Visto?, seguito da 2.039.000 spettatori con il 12.3% di share. Terza posizione per Rai1 con la prima visione di Sognando Parigi, che ottiene 1.980.000 spettatori pari al 10.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 7 giugno 2023 per le altre reti: New Amsterdam 5 su Canale 5 con 1.223.000 spettatori (7.9%), The Good Doctor 6 su Rai2 con 810.000 spettatori (4.2%), The Great Wall su Italia 1 con 964.000 spettatori (5%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 648.000 spettatori (4.6%), Atlantide Album su La7 con 438.000 spettatori (3.2%), Viva l’Italia sul Nove con 392.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 7 giugno 2023 nell'access prime time

Rai1 si prende il primo posto negli ascolti TV ieri 7 giugno 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che arriva a 3.712.000 spettatori con il 20.8% di share. Techetechetè torna con 2.996.000 spettatori con il 15.1% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.169.000 spettatori (16%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.086.000 spettatori (5.8%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.226.000 spettatori (6.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 658.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 593.000 spettatori (2.9%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.262.000 spettatori (6.4%).