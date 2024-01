Ascolti tv, Ciao Darwin di Bonolis oscura Colpo di Luna di Virginia Raffaele

Colpo di Luna di Virginia Raffaele debutta bene su Rai1 nella serata di ieri, venerdì 12 gennaio 2024, su Rai1 – dalle 21:42 alle 00:09 con ascolti tv a quota 3.320.000 spettatori pari al 20% di share. Ma il prime time se lo aggiudica Canale5 – dalle 21:35 alle 00:57 – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 di Paolo Bonolis vola a 3.478.000 spettatori con uno share del 23.6% (Highlights: 1.250.000 – 23%).

Ascolti tv, Quarto Grado fa salire Rete 4 sul podio

Il podio dell'Auditel se lo aggiudica Rete 4 con Quarto Grado che conquista 1.121.000 spettatori (7.5%). Tra gli altri programmi tv della prima serata, su Rai2 The Rookie piace a 697.000 spettatori con il 3.9% (primo episodio in prima tv a 800.000 e il 3.8%, secondo episodio in prima tv a 836.000 e il 4.5%, terzo episodio in replica a 463.000 e il 3.2%). Su Italia1 Rambo viene visto da 1.218.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 la prima tv di Hotel Europa arriva a 527.000 spettatori (3%).

Su La7 La Torre di Babele in replica fa 823.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 la nona stagione di Cucine da Incubo in prima tv free ottiene 274.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza diverte 505.000 spettatori con il 2.5%.

