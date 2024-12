Ascolti tv, il Circo di Montecarlo sbanca il sabato sera. Vasco Rossi va al massimo su Canale 5 e sfiora il 15% di share

Ascolti tv, vince il Circo di Montecarlo (19.3%), Vasco Rossi al 14.8%

Ascolti tv, chi ha dominato il sabato sera? Il Festival del Circo di Montecarlo su Rai 1 si posiziona al primo posto conquistando 2.864.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale5 Vasco Rossi – I Magnifici 7 ha raccolto davanti al video 1.906.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 Valzer di Natale a Parigi è la scelta di 1.060.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 Il piccolo yeti ha radunato 719.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 il ritorno di Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui raggiunge 645.000 spettatori e il 3.8%.

Su Rete4 Midway totalizza un a.m. di 691.000 spettatori (5%). Su La7, dopo In Onda Prima Serata (1.028.000 – 5.6%), In Altre Parole… Ancora conquista 354.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 479.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Un Natale su misura cattura l’attenzione di 352.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Mr. Nice Guy è seguito da .000 spettatori (%). Su Rai4 L.A. Confidential è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris The Impossible interessa .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Botte di Natale è visto da .000 spettatori e il %.

Ascolti tv access prime time

Su Rai1 Affari Tuoi conquista 5.323.000 spettatori pari al 28.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.859.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 Walt Disney interessa 598.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.200.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Antonia è seguito da 288.000 spettatori con l’1.6%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 944.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 738.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda totalizza 1.238.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 538.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 377.000 spettatori (2.1%).